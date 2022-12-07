الاسوشيتد برس: الحكومة ترد على رفض اعتقال ناشط بــ

2022/12/07 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

انتقدت وكالة الاسوشيتد في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، تصرف الحكومة العراقية باطلاق النار على المتظاهرين في محافظة ذي قار ممن خرجوا رفضا للحكم القضائي الصادر بحق الناشط حيدر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة الدولة".

الوكالة قالت ان الحكومة العراقية ردت على التظاهر الرافض للحكم "القاسي" الصادر بحق الزيدي بــ "اطلاق النار على المتظاهرين" مؤكدة، ان مصادر "رفيعة المستوى" من داخل وزارة امنية عراقية ووزارة الصحة، كشفوا لها بشكل سري عن وقوع قتيلين حتى الان و17 مصاباً.

وأوضحت الشبكة أيضا "ان مئات المتظاهرين خرجوا الى الشوارع في مدينة الناصرية احتجاجا على القرار الصادر بحق الناشط، حيث باشرت القوات الأمنية باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بهدف تفريقهم، الامر الذي قاد الى سقوط الضحايا المذكورين"، على حد وصفها.

وكانت التظاهرات انطلقت في مدينة الناصرية منذ امس الثلاثاء وشهدت مشاركة ناشطين ومحتجين وصفوا القرار القضائي بــ "المنافق" مشيرين الى اطلاق سراح احد المتهمين بقضية سرقة القرن تحت الكفالة كفعل حكومي يناقض ما تعلنه عن "رصانة الدولة".

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