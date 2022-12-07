2022/12/07 | 21:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: شهدت أول تظاهرة في حقبة رئيس الحكومة العراقي، محمد السوداني، سقوط...

ظهرت المقالة حكومة السوداني تواجه أول تظاهرة تُغرِق شوارع الناصرية بالدماء أولاً على المسلة.

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