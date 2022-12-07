2022/12/07 | 21:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: منهل عبد الأمير المرشدي بشكل سريع متسارع وكالنار التي تنتشر في...

ظهرت المقالة إصبع على الجرح أولاً على المسلة.

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