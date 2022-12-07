بوتين: خطر نشوب حرب نووية يتزايد.. وقدرتنا ستكون محدودة للغاية إذا تعرضنا لهجوم نووي

2022/12/07 | 21:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن خطر نشوب الحرب النووية يتزايد، لكنه لم يتعهد بألا تكون روسيا أول من يلجأ إلى الأسلحة النووية في أي صراع.

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