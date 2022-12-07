ضبط عملة عراقية مزورة في مركز الشيب الحدودي

2022/12/07 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، قيام

كادر مركز كمرك الشيب الحدودي بضبط عملة

عراقية مزورة .

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم

الاربعاء ، أن"عملية الضبط تمت من خلال

التعاون المشترك مع شرطة الكمارك و جهاز

المخ

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