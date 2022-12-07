رئيس مجلس الوزراء يتلقى دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة

2022/12/07 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، ظهر اليوم الأربعاء، وزير

العدل في دولة الإمارات العربية

المتحدة، عبد الله سلطان بن عواد

النعيمي والوفد المرافق له.

بيان حكومي قال إن "رئيس مجلس الوزراء

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