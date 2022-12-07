2022/12/07 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر محلية وأمنية عراقية،

اليوم الأربعاء، سقوط شهداء وجرحى

باشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن

العراقي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي

قار.

وخرج العشرات من المتظاهرين وسط

المدينة، مطالبين بإسقاط ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 شهداء في اشتباكات بين متظاهرين والأمن العراقي في الناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 شهداء في اشتباكات بين متظاهرين والأمن العراقي في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).