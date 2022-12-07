بعد توقيع الاتفاق الإطاري.. واشنطن ستحاسب

2022/12/07 | 21:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنيكن، الأربعاء، تشديد سياسة منح تأشيرات أميركية للأشخاص الذين "يقوضون عملية الانتقال الديمقراطي في السودان"

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