وزارة الكهرباء تعلن الشروع بخطة الطوارئ لفصل الشتاء

2022/12/07 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، الشروع بخطة الطوارئ لفصل الشتاء المتضمنة الاستعداد للاحمال الشتوية والصيفية المقبلة.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد العبادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الخطة الخاصة بفصل الشتاء دخلت حيز التنفيذ حيث تم الشروع باعداد خطة الطارئة التي تستلزم الاستعداد للاحمال الشتوية والصيفية المقبلة والتي تستلزم اكمال الصيانات الدورية وتوفير قطع الغيار لصالح المحطات التوليدية”.واضاف “فضلا عن الاهتمام بقطاع التقل وفحص حرارة الخطوط الناقلة والاهتمام بالمحطات التحويلية التي تهتم بالطاقات المنتجة، التوزيعات كانت متأهبة لفك الاحتناقات واستحدتث المولدات والمحطات الثابتة”.

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