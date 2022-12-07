وزير الداخلية يوجه باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار

2022/12/07 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الاربعاء، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتكليف العميد مكي شناع بدلاً عنه.

وقالت الداخلية في بيان “تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة..



وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوجه باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين العميد مكي شناع بدلا عنه”.

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