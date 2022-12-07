2022/12/07 | 22:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي الناصرية يشيعون ضحايا التظاهرات في ساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: InqjRdA04bY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي الناصرية يشيعون ضحايا التظاهرات في ساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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