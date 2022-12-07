2022/12/07 | 22:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية مكافحة المخدرات

والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية

ان كل محافظات العراق لا تخلوا من

المخدرات سواء في مجال المتاجرة او

الترويج او التعاطي، وبينت انها القت

القبض خلال السنوات الثلاث الماضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيجارة بـ90 الف والكيلوا غرام بـ100 مليون دينار ..مكافحة المخدرات:كل المحافظات لا تخلوا من المخدرات وقبضا على اكثر من(35) الف متهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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