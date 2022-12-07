بين الواقع والمواقع

2022/12/07 | 22:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أمير الموسوي

نتفاجأ في حياتنا اليومية بتصرفات

صادرة من البعض مختلفة تماما عن ما هو

عليه في مواقع التواصل الاجتماعي بدءا

من طرح الافكار والافعال المنافية

للواقع اضافة الى طريقة التعامل مع

الاصدق

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