مشاهدة حقلية حول تعيير الباذرة المسمدة وطرق البذار الصحيحة وأهميتها في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج

2022/12/07 | 22:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الاتحاد الفرعي لقضاء الهندية احد

أفرع الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة بالمشاهدة

الحقلية التي أقامتها دائرة الإرشاد

والتدريب الزراعي / المركز الإرشادي

التدريبي الزراعي

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