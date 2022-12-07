2022/12/07 | 22:18 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة تايم عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “شخصية العام” لعام 2022.تم الإعلان صباح الأربعاء على قناة NBC’s Today Show.ومن بين المرشحين الآخرين في القائمة المختصرة لعام 2022 الرئيس الصيني شي جين بينغ، والمتظاهرين في إيران، وشخصية العام الماضي – إيلون ماسك.تم تسليط الضوء على زيلينسكي عالميًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على شخصية العام لـ 2022 حسب مجلة تايم شبكة القيقب الدولية.

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