3600 مقاتل سينتشرون في بغداد.. وثيقة

2022/12/07 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اظهرت وثيقة مسربة لقيادة عمليات بغداد، اوامر بتجهيز قوات عسكرية من الشرطة الاتحادية و3 فرق من المشاة، بتجهيزات مكافحة الشغب، وتوزيعهم ضمن قواطع المسؤولية ابتداء من اليوم 7 ديسمبر/كانون الاول الجاري.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها (بغداد اليوم) فأن الاوامر تتضمن تجهيز 9 فرق لايقل تعداد كل فرقة عن 400 مقاتل، مايعني نحو 3 الاف و600 مقاتل، سيتم توزيعهم في العاصمة بغداد وفق الوثيقة.

وتبدو الاستعدادات متعلقة بتظاهرات محتملة، وفقا لسياق الاوامر العسكرية المتمثلة بتجهيز المقاتلين بتجهيزات مكافحة الشغب وعدم حمل السلاح.

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