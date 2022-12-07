النجف تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

2022/12/07 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -النجف

أعلنت محافظة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ادارة محافظة النجف الأشرف أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدالخميس الموافق 8/12/2022 بمناسبة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (عليها السلام) ،جاء ذلك بناءً على طلب مجموعة من فضلاء الحوزةالعلمية بسبب توافد الآف الزائرين الى مدينة النجف الاشرف".

وأضاف "يستثنى من العطلة الدوائر الأمنية والخدمية والصحية وهيأة اعمار النجف وقسم شؤون المواطنين لاستقبال طلبات الاعتراض علىنتائج القبول للتعيين بصفة عقد (1000) درجة وظيفية"، ومكتب المحافظ".

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