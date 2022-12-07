بيانات مخزونات النفط الأمريكية إيجابية للأسبوع الرابع على التوالي

2022/12/07 | 22:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إيجابية بيانات مخزونات النفط الأمريكية بشكل واضح هذا الأسبوع وجاءت أكبر من توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر مخزونات النفط الأمريكية انخفاضا بنحو 5.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، فيما أشارت توقعات الأسواق إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.5 مليون برميل، وذلك بعدما كان قد سجل تراجعا بنحو 12.6 مليون برميل بالأسبوع الأسبق.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، تأثرت أسعار النفط الخام الأمريكي بشكل واضح وسجلت نحو 74.50 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع تصل إلى 0.34%.

بينما ارتفع سعر خام برنت وسجل حوالي 79.68 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 0.42%.



وقد ينعكس تأثير بيانات مخزونات النفط على أسعار النفط الخام خلال التداولات المقبلة.

ودائما ما تراقب الأسواق بيانات مخزونات النفط الأمريكية لأنها تؤثر دائما على أسعار النفط الخام بالأسواق، وتنعكس أسعار المنتجات البترولية على معدلات التضخم.



كما تؤثر على الصناعات التي تعتمد على النفط.

وعندما تكون وتيرة النمو الاقتصادي قوية يتزايد معدل الطلب على النفط وبالتالي تتراجع مخزونات النفط الأمريكية، في حين أن تراجع معدل النمو يؤدي إلى ضعف الطلب وارتفاع مخزونات النفط بما يؤثر سلبا على أسعار النفط في العالم.

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