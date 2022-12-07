2022/12/07 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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بيان حكومي يدعو المتظاهرين الى الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الامنية

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