توجيه حكومي باستبدال قائد شرطة ذي قار

2022/12/07 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الأربعاء، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين بديل عنه.

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