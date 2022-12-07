2022/12/07 | 23:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأربعاء...

ظهرت المقالة ناطق القائد العام: نهيب بالمتظاهرين الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الأمنية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناطق القائد العام: نهيب بالمتظاهرين الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الأمنية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناطق القائد العام: نهيب بالمتظاهرين الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).