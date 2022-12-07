الصيهود: الفساد الذي وجده السوداني فاق تصوراته السابقة والجميع يتحمل المسؤولية

2022/12/07 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان الفساد الذي وجده رئيس الوزراء قد فاق تصوراته السابقة حيث وجد اكبر مما كان يعلم به، لافتا الى ان الجميع يتحمل مسؤولية الفساد الحاصل في مؤسسات الدولة.

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد اكد خلال لقائنا به ان حجم التخريب الموجود في الدولة والفساد في البلاد وعلى الرغم من الصورة المرسومة في ذهنه الا انه قد وجد فساد اكبر مما كان يتوقع”.

وأضاف ان “كل المفاصل في الدولة يشوبها الفساد وعند البحث في تفاصيلها ستجد الكثير من الحالات التي توجب اتخاذ إجراءات بشأنها وعدم تركها على ماهي عليه”.

وبين ان “تحويل الأموال من المصارف اللبنانية وبعد الاثارة للموضوع ومعرفة تفاصيله فهو ملف يضاف الى مجموعة ملفات كبيرة للفساد، وبالتالي فأن الجميع يتحمل مسؤولية”.

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