الحلبوسي: عودة النازحين الى جرف الصخر لن يتحقق الا من خلال سيطرة الدولة على المنطقة

2022/12/07 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان عودة النازحين الى جرف الصخر لن يتحقق الا من خلال سيطرة الدولة على المنطقة واخراجها عن سيطرة الفصائل المسلحة.

وقال الحلبوسي خلال مقابلة خاصة في برنامج الميدان الذي يبث على قناة الرشيد الفضائية، ان “من ضمن الاتفاق السياسي هو عودة النزاحين وجرف الصخر الان معسكر لبعض الفصائل المسلحة ولا يوجد شخص قادر على دخول جرف الصخر لكن هنالك حديث عن عودة بعض العوائل ممن هم من اطراف الجرف والمركز ولن تتمكن الدولة من اعادة النزاحين الا باعادة البساتين في الجرف الى سلطة الدولة من الفصائل وكل ائتلاف ادارة الدولة لن يستطيعوا الدخول لها “، مبينا ان

واضاف الحلبوسي، ان “المسائلة والعدالة ومن الاسماء التي شملت تاخذ اجراءاتها ومن بعدها يتوقف الملف اما موقف المغيبين فيكون من خلال تعويض ذويهم وان نغير اسمهم ممكن الى المغدروين ويجب على الدولة اصناف ذويهم وهذا جزء من الاتفاق السياسي اما الاستمرار بتضليل العوائل وهم غائبين منذ عام 2014 ولا يحتاج الملف الى مزايدة”.

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