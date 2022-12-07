2022/12/07 | 23:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء،ان البلاد مازالت في حالة عدم استقرار سياسي.وقال الحلبوسي في تصريح تلفزيوني تابعه / المركز الخبري الوطني/ ان” السيد الصدر سعى الى اغلبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: لم أكن أعلم باستقالات النواب الصدريين لحين وصولها وحاولت إقناع الصدر بالعدول عنها المركز الخبري الوطني.

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