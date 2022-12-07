2022/12/07 | 23:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله، اليوم الأربعاء، أن عدم الالتزام بالدستور يقف وراء تراكم المشاكل السياسية.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاخوان: عدم الالتزام بالدستور يقف وراء تراكم المشاكل السياسية المركز الخبري الوطني.

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