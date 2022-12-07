2022/12/07 | 23:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fjuMS3xkT_E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقابلة من بغداد مع الدكتور أياد العنبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقابلة من بغداد مع الدكتور أياد العنبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).