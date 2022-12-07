في كركوك.. تدمير

2022/12/07 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن تدمير "وكر مهم" لداعش في كركوك.

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