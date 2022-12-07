2022/12/07 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

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عقد المجلس الوزراي للأمن الوطني، الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، واتخذ قرارات عدة.

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