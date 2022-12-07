بيان رسمي بشأن تظاهرات ذي قار: الحكومة تسعى لتحقيق المطالب

2022/12/07 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، المتظاهرين الى الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الامنية، فيما أكد أن الحكومة تسعى الى تحقيق المطالب الجماهيرية.

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