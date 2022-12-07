2022/12/07 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موراتينوس: تشرّفت بلقاء مرجع ديني عالمي في حكمته وقيادته السيستاني يوصي بتعزيز ثقافة التعايش بين الأديان ونبذ العنف النجف – سعدون الجابري اوصى المرجع الديني علي السيستاني، العراقيين بتعزيز ثقافة التعايش السلمي بين الاديان وتضافر الجهود في نبذ العنف والكراهية.وقال مكتب المرجع في بيان تلقته (الزمان) امس ان (السيستاني ، التقى في منزله وكيل […]

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