2022/12/07 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: الحكومة تتطلع إلى إقتباس تجارب الصين بمكافحة الفقر والتصحر قمة إقليمية مرتقبة في عمّان تبحث دعم سيادة العراق وتحدّيات الأمن الغذائي عمان – رند الهاشمي كشف وزير الخارجية فؤاد حسين ، عن قمة إقليمية ثانية بشأن العراق ستعقد في عمان خلال الايم المقبلة ،وسط توقع مشاركة إيران وتركيا فيها لبحث دعم السيادة وتحديات الامنين […]

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