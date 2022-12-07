2022/12/07 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشيد يحث على النهوض بواقع البصرة البصرة – الزمان حث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على النهوض بالواقع العمراني والخدمي لمحافظة البصرة التي تعد عاصمة العراق الاقتصادية،وتعويضها عن الاهمال الذي عانت منه خلال العقود المضاية.وقال رشيد على هامش زيارته للماحفاظة يرافقه فريق وزاري والمحافظ اسعد العيداني ان (هذه المدينة الطيبة عانت الكثير على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد يحث على النهوض بواقع البصرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رشيد يحث على النهوض بواقع البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).