2022/12/08 | 01:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رسالة مفتوحة نشرها على تويتر نجلها محمود مرادخاني، أدانت بدرية حسيني خامنئي، أخت المرشد الإيراني علي خامنئي، أفعال شقيقها والنظام الإيراني، وتعاطفت مع الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن في يد النظام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيقة المرشد الإيراني تهاجمه: قطعت علاقتي معه وأتمنى سقوط استبداده) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيقة المرشد الإيراني تهاجمه: قطعت علاقتي معه وأتمنى سقوط استبداده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).