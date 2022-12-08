2022/12/08 | 01:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى خلال اشتباكات بين متظاهرين وشرطة في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/08 | 01:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى خلال اشتباكات بين متظاهرين وشرطة في الناصرية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى خلال اشتباكات بين متظاهرين وشرطة في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).