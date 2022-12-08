ذي قار تعطّل الدوام الرسمي الخميس حدادا على أرواح الضحايا

2022/12/08 | 01:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر محافظ ذي قار محمد الغزي تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس 9 كانون الاول، حدادا على ارواح ضحايا أحداث التظاهرات التي شهدتها المحافظة الاربعاء.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي اعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس حدادا على ارواح الضحايا الذين سقطوا في مدينة الناصرية اليوم".

واشار المحافظ الى ان "التعطيل سيشمل جيمع المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات باستثناء الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية والصحية".

وشهدت محافظة ذي قار الاربعاء اعمال عنف خلال تظاهرات احتجاجية رفعت بعض المطالب من بينها حقوق المصابين من متظاهري تشرين والاحتجاج على حكم احد الناشطين بالسجن 3 سنوات بتهمة االاساءة للحشد الشعبي، فيما وقع 3 قتلى و15 جريحا خلال الاحداث.

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