2022/12/08 | 01:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية يوقع اتفاقية مع ممثل برنامج الغذاء العالمي لإقامة دورات تدريبية للشباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/08 | 01:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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