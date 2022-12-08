2022/12/08 | 01:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة "الشباب المتطوع".. عنوان لجوائز "روانكه" هذا العام) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yxaT-LHd8Uc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة "الشباب المتطوع".. عنوان لجوائز "روانكه" هذا العام) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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