قوباد طالباني يستقبل الدكتور إياد علاوي في السليمانية

2022/12/08 | 01:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل قوباد طالباني، المشرف على مكتب سكرتارية الرئيس مام جلال، اليوم الأربعاء 7/12/2022 في دباشان بالسليمانية، الدكتور إياد علاوي، أول رئيس وزراء بعد سقوط النظام البعثي البائد.

وفي الاجتماع الذي حضره آسو مامند عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بحثا معاً آخر المستجدات على الساحة السياسية في العراق وإقليم كوردستان، خاصة بعد تشكيل الحكومة العراقية، وأكدوا أهمية دعم جهود رئيس الوزراء العراقي لتنفيذ المشاريع والخطط اللازمة خدمة للمواطنين.

وفي جانب آخر من اللقاء، أشاد قوباد طالباني بدور الدكتور اياد علاوي في فترة المعارضة وبعد سقوط النظام وجهوده لبناء عراق ديمقراطي ومتنوع وتحقيق المصالحة، مشيراً إلى صداقته ونضاله المشترك مع الرئيس مام جلال.

وأكد الاجتماع على ضرورة تسريع خطوات الإصلاح في كافة مجالات الإدارة ومحاربة الفساد وترسيخ الأمن والاستقرار والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

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