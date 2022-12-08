2022/12/08 | 02:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الأربعاء 12/07/2022.رئيس البرلمان محمد...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: عدم الحضور يضعف البرلمان..



ومعدلات الغياب نحو 120 نائبا أولاً على المسلة.

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