الرئيس الصيني في السعودية.. دفعة للاستثمارات الأكبر ولقاءات مع قادة عرب 

2022/12/08 | 02:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ ‬الزمان‭ ‬ بدأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬الأربعاء‭ ‬زيارة‭ ‬للسعودية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬2016‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬مصدّرة‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ويُتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تتركّز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التقارب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬العملاق‭ ‬الآسيوي‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭.‬عقد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الجمعة،‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬ونجله‭ […]

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