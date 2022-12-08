2022/12/08 | 02:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام لا يمكن أن يستمر الحال في السماح للمطابع الخاصة بطباعة كتب لمَن يدفع ثمنها من دون أن تتوافر على أبسط شروط السلامة اللغوية.
ناشرون يقبضون ثمن الكتاب من المؤلف ثمّ ينشرونه من دون المرور على جهة تحدد سلامة لغته العربية، ولا أقول سلامة مضمونه لأنّ هذا الباب سيدخل فيه حق حرية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخبير اللغوي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ناشرون يقبضون ثمن الكتاب من المؤلف ثمّ ينشرونه من دون المرور على جهة تحدد سلامة لغته العربية، ولا أقول سلامة مضمونه لأنّ هذا الباب سيدخل فيه حق حرية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخبير اللغوي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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