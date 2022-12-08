الخبير‭ ‬اللغوي

2022/12/08 | 02:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬السماح‭ ‬للمطابع‭ ‬الخاصة‭ ‬بطباعة‭ ‬كتب‭ ‬لمَن‭ ‬يدفع‭ ‬ثمنها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتوافر‭ ‬على‭ ‬أبسط‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬اللغوية‭.‬ناشرون‭ ‬يقبضون‭ ‬ثمن‭ ‬الكتاب‭ ‬من‭ ‬المؤلف‭ ‬ثمّ‭ ‬ينشرونه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المرور‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬تحدد‭ ‬سلامة‭ ‬لغته‭ ‬العربية،‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬سلامة‭ ‬مضمونه‭ ‬لأنّ‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭ ‬سيدخل‭ ‬فيه‭ ‬حق‭ ‬حرية‭ […]

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