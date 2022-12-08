تحديد موعد القمة الاقليمية الثانية حول العراق بمشاركة إيرانية وتركية في عمان

2022/12/08 | 02:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬قمة‭ ‬إقليمية‭ ‬ثانية‭ ‬حول‭ ‬العراق‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬متوقعا‭ ‬مشاركة‭ ‬إيران‭ ‬وتركيا‭ ‬فيها‭.‬ وقال‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬بغداد‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬سينعقد‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‮»‬‭.‬وأضاف‭ […]

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