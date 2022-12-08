شاهد بالفيديو.. مراسلنا : القوات الامنية قامت بدهـ،ـس المحتجين في ساحة الحبوبي بالناصرية

2022/12/08 | 02:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jxsflm3spbI

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