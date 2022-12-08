2022/12/08 | 02:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الأربعاء، على ضرورة ابعاد اختيار شخصيات مناصب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة عن المحاصصة السياسية، لافتا الى ان هنالك إشكالية في اليات الاختيار.

وقال سالم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مناصب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة لا يمكن ان تمرر وفق مبدأ المحاصصة السياسية لكونها خدمية بنسبة كبيرة”، مؤكدا ان “المعارضة النيابية في البرلمان عبرت عن رفضها ادخال هذه المناصب في المحاصصة”.

وأضاف، ان “هنالك إشكاليات كبيرة في طرق واليات المتبعة في اختيار مناصب الدولة، ونسعى من خلال المعارضة الى تصحيح المسار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: يجب ابعاد الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة عن المحاصصة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: يجب ابعاد الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة عن المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).