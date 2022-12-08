هجرة العرب.. مستقبل على متن قوارب الموت 

2022/12/08 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تذكرت هذه القصة الطريفة، التي تحمل مؤشرات على واقع الحال، وأنا أطالع نتائج استطلاع "الباروميتر العربي" عن الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولم تصدمني المؤشرات الخطيرة التي تُظهر أن خمس سكان العالم العربي يفكرون بالهجرة.

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