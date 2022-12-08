2022/12/08 | 03:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قررت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس.

ظهرت المقالة ذي قار تعطل الدوام الرسمي اليوم الخميس أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعطل الدوام الرسمي اليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعطل الدوام الرسمي اليوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).