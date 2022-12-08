سفير إيراني: طهران وموسكو ستوقعان اتفاقية تعاون طويلة الأمد

2022/12/08 | 04:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام روسية، يوم الأربعاء، نقلا عن السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، أن طهران وموسكو ستوقعان اتفاقية تعاون طويلة الأمد "قريبا".

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