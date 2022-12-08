من هو سفيان أمرابط وما قصة فيديو الشرطي؟

2022/12/08 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلق المنتخب المغربي المفاجاة في كأس العالم بقطر بعد تصدره لمجموعته في دور المجموعات وتغلبه على إسبانيا، وحظي وسط ميدان المغرب بإشادة كبيرة خاصة، سفيان أمرابط، الذي أظهر حتى الآن قتالية كبيرة في الميدان.

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