توكل كرمان وتعليق

2022/12/08 | 06:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تدوينة تطرقت فيها لفوز المغرب على إسبانيا في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

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