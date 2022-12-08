أول تصريح لرئيس الصين من السعودية.. ماذا قال؟

2022/12/08 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى الرئيس الصيني، شي جينبينغ بتصريحات بمطار الملك خالد الدولي بالعاصمة، الرياض، مساء الأربعاء، عقب وصوله بزيارة إلى المملكة العربية السعودية تستغرق يومين.

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